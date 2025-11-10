PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Samstag kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitag zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Praxis in der Langen Straße. Die Eingangstür wurde aufgehebelt und die Räume durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Ebenfalls am Freitag, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und Samstag, 12:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in Schulräume in der Ritterstraße ein. Mehrere Stockwerke wurden durchsucht. Auch hier ist das genaue Diebesgut bislang nicht bekannt.

Am Samstag zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch. In einem Einfamilienhaus in der Bernhard-Winter-Straße hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

