Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person leicht verletzt
Oldenburg (ots)
Am späten Samstagabend, den 08.11.2025, kam es im Kreuzungsbereich Prinzessinweg / Ofener Straße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 27-jährige Autofahrerin vom Prinzessinweg kommend auf die Autobahn auffahren. Dabei übersah sie den auf der Ofener Straße vorfahrtsberechtigten Pkw eines 19-jährigen Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge das Fahrzeug des 19-Jährigen gegen den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 28-jährigen Fahrers geschleudert wurde.
Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (1336092)
