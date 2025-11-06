Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall in Wiefelstede (OT Neuenkruge)

Oldenburg (ots)

Am 06.11.2025 um 8:36 Uhr befährt ein 61-jähriger aus dem Landkreis Emsland mit seinem Pkw die Straße Alter Postweg in Richtung Metjendorf und möchte nach links in die Bremerstraße einbiegen. Während er verkehrsbedingt wartet fährt ein nachfolgender 23-jähriger Oldenburger mit einem Kleinkraftrad auf den stehenden Pkw auf. Der Rollerfahrer stürzt und wird lebensgefährlich verletzt. Er wird durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle bleibt für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt.

