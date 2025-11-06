Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Vermisstenfall Rezan Cakici - Zahlreiche Hinweise nach Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY ... Ungelöst

Oldenburg (ots)

Im Zusammenhang mit dem seit dem Jahr 2017 bestehenden Vermisstenfall Rezan Cakici sind nach der Ausstrahlung in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. Hierunter befinden sich auch mehrere Angaben, die nach erster Bewertung als vielversprechend einzustufen sind. Diese werden derzeit sorgfältig geprüft und mit den bereits vorliegenden Erkenntnissen abgeglichen.

Dabei richten die Ermittler ihr Augenmerk auch auf Spuren, die im Rahmen der früheren Ermittlungen bereits gesichert wurden, nun aber erneut in den Fokus der Betrachtung rücken könnten. Dies geschieht vor dem Hintergrund der neu gewonnenen Erkenntnisse sowie der mittlerweile fortgeschrittenen Untersuchungsmethoden.

"Auch nach acht Jahren ist das Verschwinden von Rezan Cakici für uns kein abgeschlossener Fall. Wir gehen weiterhin von einem Tötungsdelikt aus und setzen alles daran, die Hintergründe zu klären. Mord verjährt nie und unsere Ermittlungen werden nicht ruhen. Diejenigen, die verantwortlich sind, können sich zu keinem Zeitpunkt sicher fühlen. Wir sind überzeugt, dass wir eines Tages das entscheidende Puzzleteil finden werden", äußerte der Leitende Polizeidirektor Thomas Weber, Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland zu der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY ... Ungelöst.

Besonders folgende Fragen sind für die Ermittler noch von besonderem Interesse:

- Wer kann etwas zu der verbrannten Kleidung sagen, die wenige Tage nach dem Verschwinden in den Tungeler Wiesen gefunden wurde?

- Wer hat in der Wohnung über der damaligen Shisha-Bar in den Wochen nach dem Verschwinden Renovierungsarbeiten durchgeführt oder diese beauftragt?

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten zugleich um Verständnis, dass aus ermittlungstaktischen Gründen darüber hinaus derzeit keine weitergehenden Angaben zu den eingegangenen Hinweisen oder den laufenden Ermittlungen gemacht werden können.

Hinweise zum Verbleib von Rezan Cakici nimmt weiterhin jede Polizeidienststelle entgegen. Zudem besteht weiter die Möglichkeit, anonym Hinweise über das Hinweisportal der Polizei zu übermitteln: https://nds.hinweisportal.de/20230628-rezan-cakici

