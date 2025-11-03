Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Überfall auf Apotheke - Tatverdächtiger gestellt

Oldenburg (ots)

Am heutigen Montag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Überfall auf eine Apotheke in der Nadorster Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein maskierter Mann die Räumlichkeiten und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Der Täter konnte jedoch keine Beute erlangen und flüchtete anschließend zu Fuß aus der Apotheke. Durch die Angestellten wurde umgehend der Notruf gewählt, woraufhin sofort intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Im Rahmen dieser Fahndung konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger im Nahbereich gestellt werden. Während der laufenden Maßnahmen kam es im Bereich Lambertistraße / Nadorster Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier in die Fahndung eingebundener Funkstreifenwagen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Der festgenommene Tatverdächtige wurde für die weiteren Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Aufgrund einer festgestellten Alkoholisierung ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.(1308910)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell