Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Überfall auf Apotheke - Tatverdächtiger gestellt

Oldenburg (ots)

Am heutigen Montag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Überfall auf eine Apotheke in der Nadorster Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein maskierter Mann die Räumlichkeiten und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Der Täter konnte jedoch keine Beute erlangen und flüchtete anschließend zu Fuß aus der Apotheke. Durch die Angestellten wurde umgehend der Notruf gewählt, woraufhin sofort intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Im Rahmen dieser Fahndung konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger im Nahbereich gestellt werden. Während der laufenden Maßnahmen kam es im Bereich Lambertistraße / Nadorster Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier in die Fahndung eingebundener Funkstreifenwagen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Der festgenommene Tatverdächtige wurde für die weiteren Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Aufgrund einer festgestellten Alkoholisierung ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.(1308910)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

  • 03.11.2025 – 11:56

    POL-OL: Raub in der Junkerstraße - zwei Tatverdächtige ermittelt

    Oldenburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem Raub in der Junkerstraße gerufen. Durch die Polizei konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 04:30 Uhr ein 64-jähriger Mann in der Nacht zu Fuß unterwegs. Um sich besser orientieren zu können, hielt er sein Mobiltelefon in der Hand. Plötzlich wurde er von einer jungen Frau angesprochen, die anbot, ihm ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:26

    POL-OL: Mehrere Einbrüche über das lange Wochenende

    Oldenburg (ots) - Über das verlängerte Wochenende wurde die Polizei zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet gerufen. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht Zeugen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Friseursalon in der Klingenbergstraße. Nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:05

    POL-OL: Vermisstenfall Rezan Cakici - Ausstrahlung in Aktenzeichen XY ... Ungelöst

    Oldenburg (ots) - Bereits seit dem Jahr 2017 führen Staatsanwaltschaft und Polizei umfangreiche Ermittlungen im Vermisstenfall Rezan Cakici. Noch immer ist sein Verbleib ungeklärt. Nach jetzigem Stand wird davon ausgegangen, dass Rezan Cakici Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Ein Leichnam wurde bislang jedoch nicht gefunden. Im Zuge der Ermittlungen wurden ...

    mehr
