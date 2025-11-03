PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Mehrere Einbrüche über das lange Wochenende

Oldenburg (ots)

Über das verlängerte Wochenende wurde die Polizei zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet gerufen. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Friseursalon in der Klingenbergstraße. Nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen drangen Unbekannte in einen Gebäudekomplex in der Elisenstraße ein. Dort wurden mehrere Praxen gewaltsam geöffnet und durchsucht. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Zwischen Donnerstagmittag und Sonntagabend wurde in ein Einfamilienhaus in der Münstermannstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Auch in der Gerichtstraße kam es zu einem Einbruch. Zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

