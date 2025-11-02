Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Mofafahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt und Zeugenaufruf wegen Altkleidercontainerbrand+++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 02.11.2025, gegen 03:22 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Wardenburger mit seinem Mofa den öffentlichen Verkehrsraum. In der Staulinie überschritt er dabei die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als das Doppelte.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der Jugendliche keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Das Mofa sowie der Führerschein wurden beschlagnahmt.

Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (1303595)

Brand eines Altkleidercontainers

Am Sonntag, den 02.11.2025, gegen 02:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Altkleidercontainer im Bahnweg in Oldenburg in Brand.

Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Oldenburg gelöscht werden. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor; die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter Tel. 0441 / 790-4115 zu melden. (1303443)

