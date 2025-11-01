PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: ++Falschfahrer auf der Stadtautobahn A 28 - Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

++Am Freitagabend, dem 31.10.2025, kam es gegen 21:00 Uhr auf der Oldenburger Stadtautobahn zu einem Beinahe-Unfall, welcher durch einen Falschfahrer verursacht wurde. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der bislang unbekannte Verursacher mit seinem dunklen Wohnmobil zunächst die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer, bevor er in Höhe des Autobahn-Dreiecks Oldenburg-West auf der Fahrbahn drehte und seine Fahrt, entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung, in Richtung Bremen fortsetzte. Aufgrund dieses unverantwortlichen Wendemanövers musste ein 32-jähriger Oldenburger mit seinem Pkw ausweichen, um einen unmittelbar bevorstehenden Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Verursacher fuhr daraufhin auf dem Überholfahrstreifen bis zur Anschlussstelle Oldenburg-Osternburg, wo er erneut auf der Fahrbahn wendete. Aufgrund von Zeugenaussagen ist zu vermuten, dass der Verursacher anschließend die Autobahn an der Anschlussstelle Kreyenbrück oder Marschweg verlassen hat. Zum Glück kam es auf der gesamten Strecke zu keinem Unfall. Gegen den bislang unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Weitere Geschädigte, die durch die riskante und leichtsinnige Fahrweise gefährdet wurden, sowie Zeugen, welche Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 / 9330 zu melden.++ (1299511)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK BAB Oldenburg
Telefon: +49(0)4402-933 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

