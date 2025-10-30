Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall am Heiligengeistwall - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es am Heiligengeistwall in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 72-jährige Autofahrerin befuhr gegen 6:20 Uhr mit ihrem Opel den Heiligengeistwall in Richtung Julius-Mosen-Platz. Nach eigenen Angaben passierte sie dabei die Kreuzung zur Langen Straße bei Grünlicht.

Zur gleichen Zeit querte ein 57-jähriger Radfahrer aus der Langen Straße kommend die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Fahrrad kam. Der Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441- 7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.(1292449)

