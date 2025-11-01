Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Mehrere Verkehrsverstöße; Kleinkraftradführer flüchtet vor Polizei; Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 15:00 Uhr, wird in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Oldenburg ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 17-jährige Oldenburger nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ist der am selben Tag erworbene Pkw mit entstempelten Kennzeichen versehen und verfügt weder über eine Zulassung noch einen gültigen Pflichtversicherungsschutz. Gegen den jugendlichen Oldenburger wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs, sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. (1298508)

Zeitgleich wird, ebenfalls in der Carl-von-Ossietzky-Straße, ein 18-jähriger Führer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Der Oldenburger ist lediglich in Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Zudem steht der Fahrzeugführer während der Kontrolle unter dem Einfluss von Cannabis, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wird. Kurze Zeit nach Entlassung aus den polizeilichen Maßnahmen wird der 18-jährige erneut als Fahrzeugführer desselben Kleinkraftrades festgestellt. Als die Polizeibeamten sich zur erneuten Kontrolle entschließen, ignoriert der Fahrzeugführer die Haltesignale und flüchtet vor der Polizei. Auf der Flucht kommt es zu mehreren "Rotlichtverstößen" und zur Gefährdung unbeteiligter Dritter. Aufgrund des Handelns muss der Heranwachsende sich wegen zweimaligen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahrens unter THC-Einfluss verantworten. (1298866)

Die Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, die am 31.10.2025, gegen 17:05 Uhr, im Bereich der Ammerländer Heerstraße einen auffällig fahrenden Führer eines Kleinkraftrades wahrgenommen haben oder durch diesen gefährdet worden sind, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-0 zu melden.

