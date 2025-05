Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht E-Scooter-Fahrer

Neuss (ots)

Am Dienstag (13.05.), gegen 13:40 Uhr, stieg eine 11-jährige Neusserin an der Haltestelle "Am Lindenplatz" aus einem Linienbus aus und wurde dabei von einem E-Scooter-Fahrer touchiert, welcher auf dem Gehweg in Richtung Hoisten unterwegs war.

Der unbekannte Junge hielt nach ersten Erkenntnissen kurz an, sprach mit der gestürzten 11-Jährigen und setzte dann seine Fahrt fort.

Er sei zwischen 12 und 14 Jahre alt und habe blonde, lockige Haare. Die Neusserin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, sowie den E-Scooter-Fahrer. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell