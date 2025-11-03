Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Vermisstenfall Rezan Cakici - Ausstrahlung in Aktenzeichen XY ... Ungelöst

Oldenburg (ots)

Bereits seit dem Jahr 2017 führen Staatsanwaltschaft und Polizei umfangreiche Ermittlungen im Vermisstenfall Rezan Cakici. Noch immer ist sein Verbleib ungeklärt.

Nach jetzigem Stand wird davon ausgegangen, dass Rezan Cakici Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Ein Leichnam wurde bislang jedoch nicht gefunden.

Im Zuge der Ermittlungen wurden im Laufe der Zeit zahlreiche Hinweise ausgewertet und Spuren verfolgt. Dennoch ist bislang kein entscheidender Durchbruch erzielt worden.

Um weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu gewinnen, wird der Fall erstmals in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" präsentiert. Die Ausstrahlung erfolgt am kommenden Mittwoch, den 5. November, um 20:15 Uhr, im ZDF.

Die Ermittler erhoffen sich neue Ermittlungsansätze und Hinweise zur Aufklärung des Verbleibs von Rezan Cakici. Insbesondere wird auf die bereits ausgesetzte Belohnung von 5.000 Euro verwiesen (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5597806)

Hinweise können weiter an jede Polizeidienststelle gerichtet werden. Zudem besteht weiter die Möglichkeit, anonym Hinweise über das Hinweisportal der Polizei zu übermitteln: https://nds.hinweisportal.de/20230628-rezan-cakici

