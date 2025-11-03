PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub in der Junkerstraße - zwei Tatverdächtige ermittelt

Oldenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem Raub in der Junkerstraße gerufen. Durch die Polizei konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 04:30 Uhr ein 64-jähriger Mann in der Nacht zu Fuß unterwegs. Um sich besser orientieren zu können, hielt er sein Mobiltelefon in der Hand.

Plötzlich wurde er von einer jungen Frau angesprochen, die anbot, ihm zu helfen. Zeitgleich trat ein Mann hinzu und versetzte dem 64-Jährigen mehrere Schläge. Anschließend nahm der männliche Täter die Geldbörse des Opfers an sich, entnahm Bargeld und flüchtete gemeinsam mit der Frau in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin konnte beobachten, wie die beiden Tatverdächtigen in ein Haus im Nahbereich flüchteten. Polizeibeamte suchten das Gebäude auf und identifizierten die betreffende Wohnung. Da auf mehrfaches Klingeln niemand öffnete, wurde die Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg geöffnet und durchsucht.

In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf eine 27-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann. Zudem stellten die Beamten Bargeld sicher, das mutmaßlich aus dem Raub stammt. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:26

    POL-OL: Mehrere Einbrüche über das lange Wochenende

    Oldenburg (ots) - Über das verlängerte Wochenende wurde die Polizei zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet gerufen. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht Zeugen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Friseursalon in der Klingenbergstraße. Nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:05

    POL-OL: Vermisstenfall Rezan Cakici - Ausstrahlung in Aktenzeichen XY ... Ungelöst

    Oldenburg (ots) - Bereits seit dem Jahr 2017 führen Staatsanwaltschaft und Polizei umfangreiche Ermittlungen im Vermisstenfall Rezan Cakici. Noch immer ist sein Verbleib ungeklärt. Nach jetzigem Stand wird davon ausgegangen, dass Rezan Cakici Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Ein Leichnam wurde bislang jedoch nicht gefunden. Im Zuge der Ermittlungen wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren