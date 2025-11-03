Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub in der Junkerstraße - zwei Tatverdächtige ermittelt

Oldenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem Raub in der Junkerstraße gerufen. Durch die Polizei konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 04:30 Uhr ein 64-jähriger Mann in der Nacht zu Fuß unterwegs. Um sich besser orientieren zu können, hielt er sein Mobiltelefon in der Hand.

Plötzlich wurde er von einer jungen Frau angesprochen, die anbot, ihm zu helfen. Zeitgleich trat ein Mann hinzu und versetzte dem 64-Jährigen mehrere Schläge. Anschließend nahm der männliche Täter die Geldbörse des Opfers an sich, entnahm Bargeld und flüchtete gemeinsam mit der Frau in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin konnte beobachten, wie die beiden Tatverdächtigen in ein Haus im Nahbereich flüchteten. Polizeibeamte suchten das Gebäude auf und identifizierten die betreffende Wohnung. Da auf mehrfaches Klingeln niemand öffnete, wurde die Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg geöffnet und durchsucht.

In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf eine 27-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann. Zudem stellten die Beamten Bargeld sicher, das mutmaßlich aus dem Raub stammt. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell