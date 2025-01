Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten am Mittwoch (22.01.2025), zwischen 18:40 und 19:45 Uhr, einen E-Scooter auf einem Schulhof in der Lessingschule (Bürgermeister-Fries-Straße). Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell