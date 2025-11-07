PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Wohnungseinbrüche in Rastede und Wiefelstede

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 05. auf den 06.11.2025 kam es zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Zwischenahn. In der Stader Straße in Wiefelstede gelangte die unbekannte Täterschaft zwischen 19:00 und 22:05 Uhr über einen Balkon durch Aufhebeln der Balkontür in das Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Die anwesende Bewohnerin bekam davon nichts mit. In Rastede wurde im Heideweg das Fenster eines unbewohnten Einfamilienhauses aufgehebelt. In beiden Fällen hatte es die Täterschaft auf Schmuck abgesehen. Die Polizei geht davon aus, dass hier professionelle Einbrecher tätig waren. Hierbei werden die Tatobjekte oftmals nach der sich gerade bietenden Gelegenheit ausgesucht. Daher ist es möglich, dass die Täterschaft bei weiteren Wohnhäusern in den Gemeinden Rastede und Wiefelstede Grundstücke betreten hat, um eine günstige Gelegenheit zu ermitteln. Es werden daher sämtliche Bewohner der Gemeinden Rastede und Wiefelstede gebeten, etwaig vorhandene Videoüberwachungsaufnahmen aus der Tatnacht vom 05. auf den 06.11.2025 zu sichten. Hinweise auf unberechtigte Personen auf Privatgrundstücken nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn entgegen unter der Telefonnummer 04403/927-115 (Az. 1322663 und 1326327).

