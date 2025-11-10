PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Mann nach Verstoß gegen Auflage in Sicherungshaft genommen

Oldenburg (ots)

Ein Mann, dem per gerichtlicher Bewährungsauflage der Umgang mit Kindern untersagt ist, wurde nach einem entsprechenden Hinweis auf einen möglichen Verstoß am Wochenende festgenommen und in Sicherungshaft genommen.

Am Freitagnachmittag bemerkte ein Hinweisgeber in Oldenburg eine männliche Person, die in Begleitung eines älteren Kindes unterwegs war. Dem Hinweisgeber war bekannt, dass dem Mann aufgrund einer gerichtlichen Auflage der Umgang mit Kindern untersagt wurde. Der Zeuge verständigte daraufhin umgehend die Polizei, welche den Mann vor Ort nicht mehr antreffen konnte.

Die Beamten nahmen anschließend Kontakt mit der Staatsanwaltschaft auf. Diese beantragte einen sogenannten Sicherungshaftbefehl als vorbereitende Maßnahme, da davon auszugehen war, dass der Widerruf der Bewährung des Mannes bevorstehen könnte.

Noch im Verlauf des Wochenendes konnte der Mann durch Kräfte der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Am Samstag wurde dieser einem Haftrichter vorgeführt, welcher den beantragten Sicherungshaftbefehl erließ. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

