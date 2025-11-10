Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in der Münstermannstraße - Polizei bittet um weitere Hinweise

Oldenburg (ots)

Bereits in einer früheren Meldung informierte die Polizei über den Einbruch in der Münstermannstraße:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6150092

Nun können die Ermittler ergänzende Erkenntnisse mitteilen.

Die Tatzeit lässt sich nach aktuellem Ermittlungsstand auf den 1. November zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr eingrenzen. Erkenntnissen zufolge nutzten die Täter beim Eindringen lautes Arbeitswerkzeug. Zudem soll im Nahbereich zur fraglichen Zeit eine Feier stattgefunden haben.

Die Polizei fragt daher erneut:

Wer hat in der genannten Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0441-7904115 entgegen.

