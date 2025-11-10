Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Einbruch in der Münstermannstraße - Polizei bittet um weitere Hinweise
Oldenburg (ots)
Bereits in einer früheren Meldung informierte die Polizei über den Einbruch in der Münstermannstraße:
Nun können die Ermittler ergänzende Erkenntnisse mitteilen.
Die Tatzeit lässt sich nach aktuellem Ermittlungsstand auf den 1. November zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr eingrenzen. Erkenntnissen zufolge nutzten die Täter beim Eindringen lautes Arbeitswerkzeug. Zudem soll im Nahbereich zur fraglichen Zeit eine Feier stattgefunden haben.
Die Polizei fragt daher erneut:
Wer hat in der genannten Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0441-7904115 entgegen.
