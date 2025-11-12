Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrzeugführer+++

Oldenburg (ots)

Am 11.11.2025 um 14:13 Uhr kam es auf der Westersteder Straße in Höhe der Deponie Mansie zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 17-jähriger Fahrzeugführer aus Edewecht leicht verletzt wurde. Dieser befuhr die Straße in Richtung Ocholt mit einem auf 45km/h beschränkten Leichtkraft-Pkw. Eine hinter ihm fahrende 82-jährige aus Westerstede scherte auf gerader Strecke zum Überholen aus. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 66-jährigen Ocholterin. Diese wich nach rechts auf die Straßenberme aus, die Westerstederin wich ihrerseits ebenfalls nach rechts aus. Dabei touchierte sie den zu überholenden Leichtkraft-Pkw seitlich, sodass dieser von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 17-jährige konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen und wurde zur weiteren Behandlung in das nahe Klinikzentrum verbracht. (1348216)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell