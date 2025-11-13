Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall im Bereich Schloßwall

Paradewall - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 19:35 Uhr im Kreuzungsbereich Schloßwall / Paradewall zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, die Polizei sucht Zeugen.

Ein 18-jähriger aus dem Landkreis Ammerland befuhr mit seinem VW den Schloßwall in Richtung Damm. Zeitgleich wollte ein 28-jähriger Fahrer eines VW vom Paradewall aus ebenfalls in Richtung Damm abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 3.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache ermittelt die Polizei derzeit, ob einer der Beteiligten ein Rotlicht missachtet hat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 zu melden.(1354353)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell