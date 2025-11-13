Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Verkehrsunfall im Bereich Schloßwall
Paradewall - Polizei sucht Zeugen
Oldenburg (ots)
Am Mittwochabend kam es gegen 19:35 Uhr im Kreuzungsbereich Schloßwall / Paradewall zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, die Polizei sucht Zeugen.
Ein 18-jähriger aus dem Landkreis Ammerland befuhr mit seinem VW den Schloßwall in Richtung Damm. Zeitgleich wollte ein 28-jähriger Fahrer eines VW vom Paradewall aus ebenfalls in Richtung Damm abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 3.000 Euro.
Zur Klärung der Unfallursache ermittelt die Polizei derzeit, ob einer der Beteiligten ein Rotlicht missachtet hat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 zu melden.(1354353)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell