PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der Donnerschweer Straße

Oldenburg (ots)

Am Samstag (15. November 2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Donnerschweer Straße in Höhe der Taastruper Straße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 14:20 Uhr ein 46-jähriger Fahrer eines Linienbusses die Donnerschweer Straße stadteinwärts. Im Bereich der späteren Unfallörtlichkeit befand sich ein 22-jähriger Mann gemeinsam mit mehreren Personen vor einer Gaststätte. Der 22-Jährige betrat plötzlich zusammen mit einer weiteren Person die Fahrbahn.

Der herannahende Busfahrer leitete eine Bremsung ein und betätigte die Hupe. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge drehte sich der 22-Jährige daraufhin um, lief auf den Bus zu und prallte frontal gegen das Fahrzeug. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Der 22-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihm der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Donnerschweer Straße voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1367188)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:57

    POL-OL: Verkehrsunfall auf der A28 Richtung Bremen - Transporter fährt durch Rettungsgasse

    Oldenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es heute auf der A28 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall. In der Folge musste die A28 ab der Anschlussstelle Osternburg-Ost voll gesperrt werden, wodurch es zu einem erheblichen Rückstau kam. Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit einem weißen Transporter die A28 in Richtung ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:38

    POL-OL: Einbruch in Reifengeschäft an der Nadorster Straße

    Oldenburg (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Reifengeschäft an der Nadorster Straße in Oldenburg. Ein Zeuge meldete gegen 01:30 Uhr eine eingeschlagene Scheibe am Gebäude und konnte eine Person flüchten sehen. Der Meldende verständigte umgehend die Polizei. Die alarmierten Beamten durchsuchten das Geschäft, konnten jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren