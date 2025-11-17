Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der Donnerschweer Straße

Oldenburg (ots)

Am Samstag (15. November 2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Donnerschweer Straße in Höhe der Taastruper Straße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 14:20 Uhr ein 46-jähriger Fahrer eines Linienbusses die Donnerschweer Straße stadteinwärts. Im Bereich der späteren Unfallörtlichkeit befand sich ein 22-jähriger Mann gemeinsam mit mehreren Personen vor einer Gaststätte. Der 22-Jährige betrat plötzlich zusammen mit einer weiteren Person die Fahrbahn.

Der herannahende Busfahrer leitete eine Bremsung ein und betätigte die Hupe. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge drehte sich der 22-Jährige daraufhin um, lief auf den Bus zu und prallte frontal gegen das Fahrzeug. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Der 22-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihm der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Donnerschweer Straße voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1367188)

