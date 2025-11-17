PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Oldenburg (ots)

In Oldenburg kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter zwischen 23:30 Uhr und 10:00 Uhr in einen Gastronomiebetrieb in der Straße Stau ein. Dabei wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Räumlichkeiten gründlich durchsucht. Es wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Auch in einem Geschäftshaus in der Huntestraße kam es zu einem Einbruch: Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr, verschafften sich die Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu mehreren Räumen und entwendeten ebenfalls eine geringe Menge Bargeld.

Am Sonntagmorgen gegen 1:30 Uhr wurde zudem ein Schuppen im Dählmannsweg aufgebrochen. Hier entwendeten die Täter Werkzeuge.

Auch ein Einfamilienhaus im Hörneweg wurde Ziel eines Einbruchs. Zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, verschafften sich die Täter über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld in geringer Höhe.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

