POL-OL: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von Einbrüchen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein eingeschlagenes Fenster in ein Bürogebäude an der Ammerländer Heerstraße ein. Sie betraten das Gebäude nur kurz und flüchteten anschließend ohne Diebesgut.

Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr kam es zudem zu einem Wohnungseinbruch in der Moslestraße. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen kleinen Tresor.

Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

