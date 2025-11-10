POL-AUR: Aurich - Einbruchschutz

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Einbruchschutz

In der dunklen Jahreszeit informiert das Präventionsteam der Polizei Aurich/Wittmund auf den Wochenmärkten der Region zum Thema Einbruchschutz.

An diesem Freitag, 14. November, werden die Beamtinnen und Beamten mit ihrem Informationsstand auf dem Auricher Wochenmarkt vertreten sein. Interessierte können sich dort kostenlos und unverbindlich zum Thema Einbruchschutz beraten lassen.

Das Präventionsteam informiert über mögliche Gefahren sowie konkrete Maßnahmen und gibt Sicherheitsempfehlungen, um Einbrüche zu verhindern.

