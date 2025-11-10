PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruchschutz

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Einbruchschutz

In der dunklen Jahreszeit informiert das Präventionsteam der Polizei Aurich/Wittmund auf den Wochenmärkten der Region zum Thema Einbruchschutz.

An diesem Freitag, 14. November, werden die Beamtinnen und Beamten mit ihrem Informationsstand auf dem Auricher Wochenmarkt vertreten sein. Interessierte können sich dort kostenlos und unverbindlich zum Thema Einbruchschutz beraten lassen.

Das Präventionsteam informiert über mögliche Gefahren sowie konkrete Maßnahmen und gibt Sicherheitsempfehlungen, um Einbrüche zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 11:13

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 09.11.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Fehlalarm verursacht Evakuierung des Kinos Im Auricher Kino sorgt ein Mann für einen sicherheitsrelevanten Vorfall. Gegen 19:40 Uhr betrat der 41-Jährige das Gebäude, löste gezielt den Feueralarm aus und verursachte damit die automatische Evakuierungsdurchsage. Anschließend drang er in den ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 12:10

    POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 08.11.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen - Verkehrsgeschehen Wiesmoor - Überladener Transporter mit falschen Kennzeichen Innerhalb einer Verkehrskontrolle wird ein überladenes Lkw-Gespann mit falschen Kennzeichen festgestellt. Der 34-jährige Fahrer wurde von Polizeibeamten am Freitag, gegen 11:30 Uhr, in Wiesmoor kontrolliert. Dabei stellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren