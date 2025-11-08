Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 08.11.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Überladener Transporter mit falschen Kennzeichen

Innerhalb einer Verkehrskontrolle wird ein überladenes Lkw-Gespann mit falschen Kennzeichen festgestellt. Der 34-jährige Fahrer wurde von Polizeibeamten am Freitag, gegen 11:30 Uhr, in Wiesmoor kontrolliert. Dabei stellten die Beamten eine deutliche Überladung fest, was eine anschließende Wiegung bestätigte. Zudem waren am Zugfahrzeug Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen Urkundenfälschung sowie Überschreitung der zulässigen Anhängelast eingeleitet.

Aurich - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Der Fahrer eines Pkw räumt gegenüber der Polizei den Konsum von Cannabis vor der Fahrt ein. Die Polizeibeamten kontrollierten den 32-jährigen Fahrer eines BMW am Freitag gegen 10:45 Uhr in Aurich. Der Fahrer gab an, erst kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Nachdem der Betroffene einen Urintest ablehnte, folgte die Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt für 24 Stunden. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Südbrookmerland - Flucht nach Parkplatzunfall

Nach einem Verkehrsunfall entfernt sich der Unfallfahrer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Freitag, zwischen 11:50 Uhr - 12:40 Uhr berührte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen BMW mit Auricher Kennzeichen. Es entstand auf der seitlichen Fahrerseite Sachschaden. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Moordorf, auf dem Parkplatz der Anschrift Ekelser Straße 1. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) zu melden.

Leezdorf - Berauschter Fahrradfahrer

Am Samstag, 08.11.2025, um 03:39 Uhr, befährt ein alkoholisierter Fahrradfahrer die Leezdorfer Straße in Leezdorf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 51-Jährigen einen AAK-Wert von 2,2 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Fahrt unter Einfluss Betäubungsmitteln

Der Fahrer eines E-Scooters befährt die Osterstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Am Freitag, 07.11.2025, gegen 22:10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den 20-jährigen Fahrer. Dieser zeigte körperliche Auffälligkeiten auf; ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Alkoholisierter LKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 43-jähriger LKW-Fahrer verliert auf der Reepsholter Hauptstraße am Freitag die Kontrolle über seinen LKW. Bereits im Vorfeld war der LKW auf Höhe des Knyhauser Waldes durch deutliche Schlangenlinien aufgefallen. Kurz darauf kam der LKW von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 2,7 Promille fest. Auf Grund der Alkoholisierung des Fahrers wird der Führerschein noch vor Ort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

