Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Mofafahrer

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Mofafahrer kam es am Donnerstag in Aurich. Ein 21-jähriger VW-Fahrer kam gegen 6.45 Uhr aus dem Schlichtmoorweg und wollte auf die Bundesstraße einfahren. Er missachtete jedoch die Vorfahrt eines 15-jährigen Mofafahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Rechtsupweg - Radfahrerin verletzt

In Rechtsupweg ist am Donnerstag eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Auf der Leezdorfer Straße fuhr gegen 16.20 Uhr eine 63-jährige Frau mit einem Hyundai aus Leezdorf kommend in Richtung Marienhafe. Sie wollte nach links auf die Hauptstraße abbiegen und übersah dabei eine 16-jährige Fahrradfahrerin auf dem dortigen Radweg. Es kam zum Unfall. Die Jugendliche wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wiesmoor - Kollision mit E-Scooter-Fahrer

Ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Autofahrerin hat sich am Donnerstag in Wiesmoor ereignet. Gegen 15.35 Uhr fuhr eine 78-jährige Dacia-Fahrerin auf der Hauptstraße aus Richtung Friedeburg kommend. Als sie nach rechts auf den Parkplatz eines Kaufhauses einbog, stieß sie auf dem Geh- und Radweg mit einem 16-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

