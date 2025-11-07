Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kind bei Unfall schwer verletzt

Ein zehnjähriges Kind ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Walle schwer verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr war eine 20-jährige VW-Fahrerin auf der Emder Straße (B 72) in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und fuhr an einer Gruppe spielender Kinder vorbei. Auf Höhe einer Fußgängerzuwegung am Wallster Loog trat eines der Kinder nach derzeitigem Erkenntnisstand unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von der 20-jährigen Autofahrerin erfasst. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

