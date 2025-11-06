Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Glasflasche aus Auto geworfen

Greetsiel - Pkw beschädigt

Upgant-Schott: E-Bike entwendet

Norderney - Anhänger löste sich

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Glasflasche aus Auto geworfen

In Südbrookmerland hat am Mittwochabend ein Unbekannter eine Glasflasche aus einem fahrenden Auto geworfen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine männliche Person mit einem schwarzen Auto auf der Auricher Straße in Richtung Aurich. Auf Höhe der Straße Ackerpad hupte der Fahrer, sein männlicher Beifahrer öffnete das Beifahrerfenster und schmiss eine Glasflasche heraus. Die Flasche traf auf dem dortigen Gehweg einen 54-jährigen Spaziergänger am Bein. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Aurich fort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Greetsiel - Pkw beschädigt

In Greetsiel wurde ein Auto durch Unbekannte beschädigt. Zwischen vergangenem Freitag und diesem Dienstag zerkratzten die Täter einen im Spirlingweg abgestellten grünen VW und verursachten einen Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter 04923 805710 bei der Polizei zu melden.

Upgant-Schott: E-Bike entwendet

Unbekannte haben am Sonntag ein E-Bike in Upgant-Schott gestohlen. Die Täter entwendeten vor einem Sportgelände in der Sebastianstraße ein blau-silbernes Rad der Marke Victoria und flüchteten. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 13.45 Uhr und 16 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Marienhafe unter 04934 910590.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Anhänger löste sich

Auf Norderney ist am Mittwoch eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger VW-Fahrer mit Anhänger war gegen 14.55 Uhr auf der Winterstraße in Richtung Janusstraße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich auf Höhe der Langestraße der Anhänger vom VW und rollte auf den Gehweg. Eine 60-jährige Fußgängerin wurde von dem Anhänger an der Hand getroffen und leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Unfallflucht

In Norden hat sich am Dienstag ein Unfallverursacher unerlaubt entfernt. Eine Seat-Fahrerin war gegen 17.35 Uhr in der Straße Am Markt in Richtung Marktplatz unterwegs, als sie aufgrund einer roten Ampel halten musste. Aus einer Parklücke, auf Höhe der Hausnummer 6, fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer in seinem weißen Fahrzeug zurück und stieß gegen den haltenden Seat. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Klosterstraße. Die Polizei Norden nimmt unter der Telefonnummer 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell