Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Friedeburg - Versuchter Einbruch
Unbekannte haben versucht, in ein Wohnhaus in Friedeburg einzubrechen. Die Täter betraten zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 18 Uhr, ein Grundstück in der Straße Speckmannskamp und machten sich an den Türen eines Bungalows zu schaffen. Der Einstieg gelang glücklicherweise nicht, es entstand lediglich Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.
Verkehrsgeschehen
Etzel - Zwei Verletzte bei Unfall
Bei einem Verkehrsunfall in Etzel sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. Gegen 8 Uhr fuhr ein 47-jähriger Transporter-Fahrer auf dem Bitzenlander Weg und wollte auf die Horster Straße (B 436) einbiegen. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt einer 33-jährigen Opel-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 33-Jährige und der 47-Jährige wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
