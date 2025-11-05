PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Versuchter Einbruch
Etzel - Zwei Verletzte bei Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Versuchter Einbruch

Unbekannte haben versucht, in ein Wohnhaus in Friedeburg einzubrechen. Die Täter betraten zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 18 Uhr, ein Grundstück in der Straße Speckmannskamp und machten sich an den Türen eines Bungalows zu schaffen. Der Einstieg gelang glücklicherweise nicht, es entstand lediglich Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Etzel - Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Etzel sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. Gegen 8 Uhr fuhr ein 47-jähriger Transporter-Fahrer auf dem Bitzenlander Weg und wollte auf die Horster Straße (B 436) einbiegen. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt einer 33-jährigen Opel-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 33-Jährige und der 47-Jährige wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren