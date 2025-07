Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall auf der Halener Straße Zwei Verletzte

Lotte (ots)

Am Samstagnachmittag (19.07.) hat sich gegen 16.20 Uhr auf der Halener Straße auf der Kreuzung Sonnenkamp ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 31-jähriger Mann aus Lingen (Landkreis Emsland) fuhr mit seinem weißen BMW auf der Halener Straße aus Lotte-Werse in Richtung Lotte-Halen. Zeitgleich fuhr eine 69-Jährige aus Lotte mit ihrem blauen Saab auf der Straße Sonnenkamp, aus Richtung Wersener Damm kommend. Sie fuhr in die Kreuzung ein und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen den Lingener auf der vorfahrtsberechtigten Halener Straße. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Die Lotteranerin wurde durch den Unfall schwer, und der Lingener leicht verletzt. Beide Autofahrer wurden von Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell