Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

In einem Discounter in Hage waren am Montag mutmaßliche Taschendiebe unterwegs. Gegen 10 Uhr wurde in dem Lebensmittelmarkt in der Straße Am Edenhof ein 79-jähriger Mann bestohlen. Eine unbekannte Person soll ihn zunächst angerempelt haben. Kurz darauf bemerkte der Senior, dass die Geldbörse in seiner Jackentasche fehlte. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04931 9739830 entgegen.

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag auf einem landwirtschaftlichen Hof in Ihlow eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Scheune im Leegmoorweg. Sie entwendeten Werkzeuge und Maschinen und flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

In Ihlow ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer in einem Graben gelandet. Gegen 13 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit einem mit Erde beladenen Lkw auf der Auricher Straße und kam aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Barsteder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Er rutschte in einen Graben und wurde leicht verletzt. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Straße war in dem Bereich bis etwa 16.45 Uhr gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Dienstag eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin war gegen 14.45 Uhr auf der Julianenburger Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Hasseburger Straße abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar eine 21-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem dortigen Radweg und stieß mit ihr zusammen. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt.

Zu einer Unfallflucht kam es vergangene Woche in Wiesmoor. Zwischen vergangenem Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Autofahrer in der Uferstraße gegen einen blauen Ford Fiesta und verursachte Schäden an der Fahrerseite. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Bereits am vergangenen Mittwoch ist ein Unfallverursacher in Marienhafe geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte auf einem Parkplatz in der Rosenstraße einen weiß-gelben VW Bulli. Der Bulli wurde durch den Zusammenstoß an der Fahrerseite beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

