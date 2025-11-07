PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Leblose Person im Norder Tief

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Leblose Person im Norder Tief

Am Freitag ist in Norden eine Person leblos aus dem Norder Tief geborgen worden. Gegen 8.30 Uhr meldete ein Passant im Bereich einer Fußgängerbrücke am Neuen Weg eine im Wasser treibende Person. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG unterstützen bei der Bergung. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei der verstorbenen Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Mann - die Identität muss noch geklärt werden. Auch die polizeilichen Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren