Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Leblose Person im Norder Tief

Landkreis Aurich (ots)

Am Freitag ist in Norden eine Person leblos aus dem Norder Tief geborgen worden. Gegen 8.30 Uhr meldete ein Passant im Bereich einer Fußgängerbrücke am Neuen Weg eine im Wasser treibende Person. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG unterstützen bei der Bergung. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei der verstorbenen Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Mann - die Identität muss noch geklärt werden. Auch die polizeilichen Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell