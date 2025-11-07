Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße (Nachtrag)

Landkreis Aurich (ots)

Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Bei einem Verkehrsunfall in Georgsheil sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 48-jährige VW-Fahrerin auf der Emder Straße (B 210) in Richtung Aurich und geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 38-jährigen VW-Fahrer. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt, sein 76-jähriger Beifahrer und die 48-jährige VW-Fahrerin nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 20.20 Uhr gesperrt.

Nachtrag:

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 04941 606215 zu melden.

