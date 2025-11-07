Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zwei Verletzte bei Unfall

Wittmund - Unbekannter Radfahrer flüchtete nach Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zwei Verletzte bei Unfall

In Wittmund hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall auf der Straße Ülkegatt (Bundesstraße 461) ereignet. Gegen 9.45 Uhr fuhr ein 58-jähriger Citroen-Fahrer auf der Straße Mitteldeich und wollte auf die Bundesstraße einbiegen. Er missachtete dort nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 60-jährigen Renault-Fahrerin, die in Richtung Wittmund fuhr, und stieß mit ihr zusammen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Die 60-jährige Renault-Fahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war vorübergehend vollgesperrt.

Wittmund - Unbekannter Radfahrer flüchtete nach Unfall

Ein Fahrradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Wittmund geflüchtet. Zwischen Dienstag, 8 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter in der Kämmerer-Fremy-Straße mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Renault Symbio. Der Pkw wurde auf der Motorhaube und an der Frontschürze beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei nimmt Hinweise unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell