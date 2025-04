Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Öffentlichkeitsfahndung nach Halid SAADA

Augsburg (ots)

Augsburg - Das Polizeipräsidium Schwaben Nord und die Generalstaatsanwaltschaft München, Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), informierten am vergangenen Freitag (28.03.2025) über die laufenden Ermittlungen nach einem queerfeindlichen Angriff in Augsburg. In der Maximilianstraße wurden am 22.03.2025 zwei 26- bzw. 28-jährige Männer offenbar von fünf Männern angegriffen und verletzt. Die Polizei identifizierte mittlerweile fünf mutmaßlich Tatverdächtige. Nach einem dieser Tatverdächtigen wird derzeit noch gefahndet. Nun wenden sich Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mit Details an die Öffentlichkeit.

Gefahndet wird aktuell nach dem 22-jährigen Tatverdächtigen Halid SAADA. Beschreibung: ca. 180cm groß, sportliche Figur, dunkelbraune Haare, trug zuletzt einen Bart

Fotos unter: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/bekannte-straftaeter/082918/index.html

Zeugen, die Halid SAADA zuletzt gesehen haben oder dessen Aufenthaltsort kennen, werden gebeten, sich umgehend an die Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3821 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

