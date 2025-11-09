Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 09.11.2025

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fehlalarm verursacht Evakuierung des Kinos

Im Auricher Kino sorgt ein Mann für einen sicherheitsrelevanten Vorfall. Gegen 19:40 Uhr betrat der 41-Jährige das Gebäude, löste gezielt den Feueralarm aus und verursachte damit die automatische Evakuierungsdurchsage. Anschließend drang er in den Mitarbeiterbereich vor und nahm dort verschiedene Gegenstände an sich. Beim Verlassen des Kinos wurde er von Mitarbeitenden gestoppt, und das entwendete Eigentum konnte vollständig sichergestellt werden. Gegen den Mann werden strafrechtliche Schritte eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunkener Autofahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein alkoholisierter Autofahrer von der Polizei angehalten. Gegen 02:30 Uhr fiel einer Polizeistreife der Fahrer eines VW Crafter auf. Ausschlaggebend waren die u.a. stark verzögerten Reaktionen des Autofahrers. Innerhalb der Verkehrskontrolle wurde bei dem 22-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,0 Promille festgestellt. Es folgten die Blutprobenentnahme im Krankenhaus und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Wiesmoor - Unfallverursacher entfernt sich

Der Verursacher eines Unfalls entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vermutlich während des Ein- oder Ausparkens stieß auf dem Parkplatz an der Hauptstraße 138 in Wiesmoor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen KIA mit Auricher Kennzeichen. Der Unfall geschah am 08.11.2025, zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich (04941-6060) zu melden.

Norden - Fahren ohne Führerschein

Samstagmittag fuhr ein 36-jähriger Mann ohne Führerschein mit einem Pkw im Norder Stadtgebiet. Der Mann konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich im Zuge der Kontrolle Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, sodass eine Blutentnahme zwecks Untersuchung durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Leezdorf - Berauscht gefahren

In der Nacht zu Sonntag, gegen 03:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Fahrzeugführer in der Leezdorfer Straße. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, woraufhin eine Blutentnahme erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Quad gestohlen

Unbekannte haben in Friedeburg ein Quad gestohlen. Die Täter betraten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Grundstück in der Wieseder Straße und entwendeten das dort abgestellte Quad. Es ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug nutzten. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462-9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Esens ist am Samstagvormittag eine Radfahrerin verletzt worden. Die 34-jährige Frau aus Esens fuhr gegen 10:00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße Flack, als eine hinter ihr fahrende 86-jährige Frau aus Esens mit ihrem VW Golf auf sie auffuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Im Anschluss fuhr die Golffahrerin gegen einen Bauzaun sowie ein Gebäude und verursacht hierbei leichten Sachschaden.

