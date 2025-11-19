PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ladendieb flüchtet mit Elektromobil - Mitarbeiterin verletzt

Oldenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es in einem Tabakgeschäft in der Achternstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Der Täter konnte mit einem Teil der Beute flüchten.

Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 16 Uhr, wie ein unbekannter Mann seine Taschen mit Waren aus dem Verkaufsraum füllte. Als sie ihn darauf ansprach, händigte der Täter zwar einen Teil des Diebesguts aus, trat der Mitarbeiterin jedoch im weiteren Verlauf auf den Fuß und schubste sie gegen einen Türrahmen. Die Frau erlitt dadurch Schmerzen. Anschließend verließ er das Geschäft und flüchtete mit einem schwarzen Elektromobil für Senioren.

Die Anzeigeerstattung konnte erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Der flüchtige Mann ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Er trägt einen Oberlippenbart und sprach hochdeutsch. Bekleidet war er mit schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Mütze. Zudem trug er Sandalen oder Hausschuhe. Er war mit einem schwarzen Elektromobil unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1375133)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 12:38

    POL-OL: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

    Oldenburg (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von Einbrüchen und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein eingeschlagenes Fenster in ein Bürogebäude an der Ammerländer Heerstraße ein. Sie betraten das Gebäude nur kurz und flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr kam es ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:36

    POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Discounter

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend kam es in einem Discounter an der Donnerschweer Straße zu einem Ladendiebstahl, bei dem der Tatverdächtige sich renitent verhielt und mehrfach versuchte zu flüchten. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte gegen 19:30 Uhr den Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere alkoholische Getränke in seine Tasche steckte und anschließend den Kassenbereich passieren wollte, ohne zu bezahlen. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren