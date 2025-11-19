Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ladendieb flüchtet mit Elektromobil - Mitarbeiterin verletzt

Oldenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es in einem Tabakgeschäft in der Achternstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Der Täter konnte mit einem Teil der Beute flüchten.

Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 16 Uhr, wie ein unbekannter Mann seine Taschen mit Waren aus dem Verkaufsraum füllte. Als sie ihn darauf ansprach, händigte der Täter zwar einen Teil des Diebesguts aus, trat der Mitarbeiterin jedoch im weiteren Verlauf auf den Fuß und schubste sie gegen einen Türrahmen. Die Frau erlitt dadurch Schmerzen. Anschließend verließ er das Geschäft und flüchtete mit einem schwarzen Elektromobil für Senioren.

Die Anzeigeerstattung konnte erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Der flüchtige Mann ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Er trägt einen Oberlippenbart und sprach hochdeutsch. Bekleidet war er mit schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Mütze. Zudem trug er Sandalen oder Hausschuhe. Er war mit einem schwarzen Elektromobil unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1375133)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell