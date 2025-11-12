Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unrichtige Angaben beim Visaantrag, Mann nach Marokko zurückgewiesen

Rheinmünster (ots)

Am Dienstagvormittag (11.11.25) wurde ein 71-Jähriger bei der Einreisekontrolle aus Agadir/ Marokko vorstellig. Der Mann wies sich gegenüber den Bundespolizisten mit seinem marokkanischen Reisepass und dem darin befindlichen französischen Visum aus. Den Beamten fielen Unregelmäßigkeiten bei den Reisebewegungen im Gültigkeitszeitraum des Visums auf. Eine für die Ausstellung des Visums nötige Hotelbuchung in Paris, hatte der Mann noch vor Visaausstellung wieder storniert und Einreisen und Aufenthalte konnte er nur in Spanien vorweisen. Es bestand der Verdacht der unrichtigen oder unvollständigen Angaben zur Aufenthaltstitelbeschaffung und versuchten unerlaubten Einreise. Dem Mann wurde die Einreise verweigert und das Visum annulliert. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mit einer Anzeige im Gepäck nach Marokko zurückgewiesen.

