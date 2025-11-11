Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr/Bundespolizei ermittelt

Alpirsbach (ots)

Bislang Unbekannte haben auf Höhe des Bahnhofs Alpirsbach mehrere Gegenstände in die Gleise gelegt. Am 10. November gegen 20:44 Uhr meldete der Triebfahrzeugführer eines Zuges von Alpirsbach nach Offenburg, dass er Schottersteine überfahren habe. Durch eine Streife der Bundespolizei konnten mehrere aufgelegte Schottersteine, eine Holzlatte sowie eine Eisenstange aufgefunden und aus den Gleisen entfernt werden. Zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

