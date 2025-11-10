Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 31-Jähriger nach Schusswaffenfund in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Am 4. November 2025 wurde ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen. Nach dem Fund einer Schusswaffe ordnete das Amtsgericht Offenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Der 31-Jährige war am Dienstagabend in Begleitung eines 30-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit einem grenzüberschreitenden Fernzug von Paris nach Frankfurt gereist. Beim Halt im Bahnhof Kehl wurden sie im Rahmen einer Grenzkontrolle überprüft. Beide Personen konnten keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen. Sie wiesen sich mit belgischen Aufenthaltstiteln aus, die sie jedoch nicht zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigten. In dem mitgeführten Reisekoffer des 31-Jährigen fanden Beamte der Bundespolizei eine Schusswaffe sowie ein Magazin mit 15 Patronen. Der 31-Jährige gab in seiner Vernehmung an, die Waffe geschenkt bekommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Offenburg ordnete die vorläufige Festnahme an und stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft beim Amtsgericht Offenburg. Dem Antrag wurde stattgegeben, sodass der 31-Jährige am 5. November 2025 in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Gegen ihn besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Offenburg.

Seinem Begleiter wurde die Einreise nach Deutschland verweigert.

