PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 31-Jähriger nach Schusswaffenfund in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Am 4. November 2025 wurde ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen. Nach dem Fund einer Schusswaffe ordnete das Amtsgericht Offenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Der 31-Jährige war am Dienstagabend in Begleitung eines 30-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit einem grenzüberschreitenden Fernzug von Paris nach Frankfurt gereist. Beim Halt im Bahnhof Kehl wurden sie im Rahmen einer Grenzkontrolle überprüft. Beide Personen konnten keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen. Sie wiesen sich mit belgischen Aufenthaltstiteln aus, die sie jedoch nicht zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigten. In dem mitgeführten Reisekoffer des 31-Jährigen fanden Beamte der Bundespolizei eine Schusswaffe sowie ein Magazin mit 15 Patronen. Der 31-Jährige gab in seiner Vernehmung an, die Waffe geschenkt bekommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Offenburg ordnete die vorläufige Festnahme an und stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft beim Amtsgericht Offenburg. Dem Antrag wurde stattgegeben, sodass der 31-Jährige am 5. November 2025 in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Gegen ihn besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Offenburg.

Seinem Begleiter wurde die Einreise nach Deutschland verweigert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:04

    BPOLI-OG: Zurückweisung nach versuchter unerlaubter Einreise mit gefälschten Dokumenten

    Kehl (ots) - Am 8. November 2025 wurde zwei ghanaischen Staatsangehörigen die Einreise nach Deutschland verweigert. Der 22- und der 19-Jährige hatten sich mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen. Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen grenzüberschreitenden Fernzug beim Halt im Bahnhof Kehl. Dabei wurden die Dokumente von zwei ghanaischen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:47

    BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 8. November bei der Kontrolle eines Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen albanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 59 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:05

    BPOLI-OG: Ermittlungen wegen Unterschlagung gegen eine 62-Jährige eingeleitet

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend (04.11.25) wurde eine Streife der Bundespolizei zum Bahnhof Offenburg gerufen. Eine 62-Jährige wird verdächtigt, in einem Regionalexpress mit Laufweg Konstanz - Offenburg eine Verpackung für Airpods gefunden und in ihre Handtasche gesteckt zu haben. Die Geschädigte hatte diese später mit einer App geortet, sodass die Airpods ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren