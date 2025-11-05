PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ermittlungen wegen Unterschlagung gegen eine 62-Jährige eingeleitet

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend (04.11.25) wurde eine Streife der Bundespolizei zum Bahnhof Offenburg gerufen. Eine 62-Jährige wird verdächtigt, in einem Regionalexpress mit Laufweg Konstanz - Offenburg eine Verpackung für Airpods gefunden und in ihre Handtasche gesteckt zu haben. Die Geschädigte hatte diese später mit einer App geortet, sodass die Airpods laute Signaltöne abgaben. Laut übereinstimmender Zeugenaussagen verweigerte die deutsche Staatsangehörige die Herausgabe und stritt, trotz der Signaltöne aus ihrer Handtasche, deren Besitz ab. Sie entfernte sich daraufhin in Richtung Zugtoilette. Die Geschädigte fand die Airpods später in Papier eingewickelt im Müll der Zugtoilette. Eine Videoauswertung der Kameras im Zug wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • 05.11.2025 – 09:35

    BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter am Bahnhof festgenommen

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend (04.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Offenburg. Der 34-Jährige wies sich dabei mit seinem Personalausweis aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme wegen Erschleichens von Leistungen sowie eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:42

    BPOLI-OG: Angriff auf Frau endet im Trunkenheitsgewahrsam

    Offenburg (ots) - Am Montagabend (03.11.25) wurde die Bundespolizei wegen einer aggressiven Person zum Bahnhof Offenburg gerufen. Ein 45-Jähriger hatte zuvor unbefugt die Gleise überquert, um am Bahnsteig zu Gleis 6/7 einer Frau unvermittelt in den Bauch zu treten. Die Streife konnten den verbal aggressiven und stark alkoholisierten Mann wenige Meter entfernt von der Geschädigten antreffen. Der französische ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 12:15

    BPOLI-OG: Falsche Pässe vorgezeigt

    Kehl (ots) - Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit haben am 1. November bei der Kontrolle eines aus Frankreich kommenden TGV im Bahnhof Kehl zwei falsche venezuelanische Reisepässe sichergestellt. Diese zeigten zwei venezuelanische Staatsangehörige bei der Kontrolle vor. Beide Personen gaben an, sich in Spanien im Asylverfahren zu befinden. Recherchen ergaben, dass sich beide bereits über 400 Tage ...

    mehr
