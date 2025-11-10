BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke

Offenburg (ots) - Am Dienstagabend (04.11.25) wurde eine Streife der Bundespolizei zum Bahnhof Offenburg gerufen. Eine 62-Jährige wird verdächtigt, in einem Regionalexpress mit Laufweg Konstanz - Offenburg eine Verpackung für Airpods gefunden und in ihre Handtasche gesteckt zu haben. Die Geschädigte hatte diese später mit einer App geortet, sodass die Airpods ...

