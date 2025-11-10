PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 8. November bei der Kontrolle eines Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen albanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 59 Tage ins Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:05

    BPOLI-OG: Ermittlungen wegen Unterschlagung gegen eine 62-Jährige eingeleitet

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend (04.11.25) wurde eine Streife der Bundespolizei zum Bahnhof Offenburg gerufen. Eine 62-Jährige wird verdächtigt, in einem Regionalexpress mit Laufweg Konstanz - Offenburg eine Verpackung für Airpods gefunden und in ihre Handtasche gesteckt zu haben. Die Geschädigte hatte diese später mit einer App geortet, sodass die Airpods ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:35

    BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter am Bahnhof festgenommen

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend (04.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Offenburg. Der 34-Jährige wies sich dabei mit seinem Personalausweis aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme wegen Erschleichens von Leistungen sowie eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:42

    BPOLI-OG: Angriff auf Frau endet im Trunkenheitsgewahrsam

    Offenburg (ots) - Am Montagabend (03.11.25) wurde die Bundespolizei wegen einer aggressiven Person zum Bahnhof Offenburg gerufen. Ein 45-Jähriger hatte zuvor unbefugt die Gleise überquert, um am Bahnsteig zu Gleis 6/7 einer Frau unvermittelt in den Bauch zu treten. Die Streife konnten den verbal aggressiven und stark alkoholisierten Mann wenige Meter entfernt von der Geschädigten antreffen. Der französische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren