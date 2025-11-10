Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 8. November bei der Kontrolle eines Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen albanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 59 Tage ins Gefängnis.
