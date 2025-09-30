Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kind nach Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Freitag (26.09.2025, um 14:10 Uhr) kam es in Solingen-Mitte zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Kind leichte Verletzungen erlitt. Ein 8-jähriger Junge überquerte zu Fuß die Paulstraße, als ein silberner Kleinwagen von der Wupperstraße nach links in die Paulstraße abbog. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Fahrzeug. In der Folge stürzte der Junge zu Boden und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Der Fahrer stieg nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug aus, erkundigte sich nach dem Kind und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Kasinostraße fort. Der Fahrer war circa 70 Jahre alt, hat weiß-graue Haare, trug eine Brille und blaue Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

