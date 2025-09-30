PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kind nach Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Freitag (26.09.2025, um 14:10 Uhr) kam es in Solingen-Mitte zu 
einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Kind leichte Verletzungen 
erlitt.

Ein 8-jähriger Junge überquerte zu Fuß die Paulstraße, als ein 
silberner Kleinwagen von der Wupperstraße nach links in die 
Paulstraße abbog. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem 
Kind und dem Fahrzeug. In der Folge stürzte der Junge zu Boden und 
zog sich leichte Verletzungen am Bein zu.

Der Fahrer stieg nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug aus, erkundigte 
sich nach dem Kind und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung 
Kasinostraße fort. Der Fahrer war circa 70 Jahre alt, hat weiß-graue 
Haare, trug eine Brille und blaue Jeans. 

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer 
machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

