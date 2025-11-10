PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zurückweisung nach versuchter unerlaubter Einreise mit gefälschten Dokumenten

Kehl (ots)

Am 8. November 2025 wurde zwei ghanaischen Staatsangehörigen die Einreise nach Deutschland verweigert. Der 22- und der 19-Jährige hatten sich mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen.

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen grenzüberschreitenden Fernzug beim Halt im Bahnhof Kehl. Dabei wurden die Dokumente von zwei ghanaischen Staatsangehörigen überprüft. Bei der genaueren Betrachtung der vorgelegten französischen Identitätskarten stellten die Beamten fest, dass es sich hierbei um Totalfälschungen handelte. Es bestand der Verdacht der Urkundenfälschung sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde beiden Männern die Einreise verweigert und ein Einreiseverbot für die Dauer von zwei Jahren verfügt. Die gefälschten Identitätskarten wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

