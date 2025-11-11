BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang

Kehl (ots) - Am 8. November 2025 wurde zwei ghanaischen Staatsangehörigen die Einreise nach Deutschland verweigert. Der 22- und der 19-Jährige hatten sich mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen. Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen grenzüberschreitenden Fernzug beim Halt im Bahnhof Kehl. Dabei wurden die Dokumente von zwei ghanaischen ...

