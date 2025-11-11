PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang

Iffezheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern (10.11) am Grenzübergang in Iffezheim einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die erforderliche Geldstrafe konnte er bezahlen und somit eine 20-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

