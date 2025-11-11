Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang
Iffezheim (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (10.11) am Grenzübergang in Iffezheim einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die erforderliche Geldstrafe konnte er bezahlen und somit eine 20-tägige Haftstrafe abwenden.
