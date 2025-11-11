Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt international gesuchten Mann fest

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben am 9. November im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Albanien einen 44-Jährigen festgenommen. Gegen den albanischen Staatsangehörigen bestand ein internationaler Haftbefehl der italienischen Behörden wegen illegalem Handel mit Drogen. Demnach erwartet ihn eine Haftstrafe von neun Jahren. Nach richterlicher Vorführung wurde der 44-Jährige ins Gefängnis gebracht, wo er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Italien wartet.

