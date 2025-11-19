Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Ammerlandallee +++

Oldenburg (ots)

Am 19.11. kommt es gegen 12:05 Uhr an der Kreuzung Ammerlandallee / Westersteder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 72-jährige Frau aus Apen befährt zu diesem Zeitpunkt die Ammerlandallee in Richtung Apen und möchte die Kreuzung geradeaus überqueren. In diesem Moment quert eine von links aus Richtung Ocholt kommende 66-jährige Westerstederin mit ihrem Pkw den Fahrstreifen. Es kommt zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge werden beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird keine der Fahrzeugführerinnen verletzt. Unklarheit besteht bezüglich der Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt. So geben beide Beteiligte an, dass es für ihre jeweilige Fahrtrichtung "grün" gezeigt habe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04488/8330 zu melden. (1383268)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell