PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Ammerlandallee +++

Oldenburg (ots)

Am 19.11. kommt es gegen 12:05 Uhr an der Kreuzung Ammerlandallee / Westersteder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 72-jährige Frau aus Apen befährt zu diesem Zeitpunkt die Ammerlandallee in Richtung Apen und möchte die Kreuzung geradeaus überqueren. In diesem Moment quert eine von links aus Richtung Ocholt kommende 66-jährige Westerstederin mit ihrem Pkw den Fahrstreifen. Es kommt zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge werden beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird keine der Fahrzeugführerinnen verletzt. Unklarheit besteht bezüglich der Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt. So geben beide Beteiligte an, dass es für ihre jeweilige Fahrtrichtung "grün" gezeigt habe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04488/8330 zu melden. (1383268)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Westerstede
Telefon: +49(0)4488/833-115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 10:38

    POL-OL: Ladendieb flüchtet mit Elektromobil - Mitarbeiterin verletzt

    Oldenburg (ots) - Am Montagnachmittag kam es in einem Tabakgeschäft in der Achternstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Der Täter konnte mit einem Teil der Beute flüchten. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 16 Uhr, wie ein unbekannter Mann seine Taschen mit Waren aus dem Verkaufsraum füllte. Als sie ihn darauf ansprach, händigte der Täter zwar einen Teil des ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:38

    POL-OL: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

    Oldenburg (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von Einbrüchen und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein eingeschlagenes Fenster in ein Bürogebäude an der Ammerländer Heerstraße ein. Sie betraten das Gebäude nur kurz und flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren