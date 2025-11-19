PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sprengung einer Weltkriegsgranate in Bad Zwischenahn (OT Ohrwege)

Oldenburg (ots)

Am 19.11.2025 musste eine Weltkriegsgranate auf dem Gelände einer Baumschule im Kiefernweg durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt werden. Die Granate war zuvor bei Arbeiten im Erdreich entdeckt worden. Zu diesem Zweck wurden die Anwohner im Umkreis von 300 Metern ab 13:30 Uhr durch Polizei und Ordnungsamt evakuiert und die Straße durch den Baubetriebshof gesperrt. Es waren ca. 7 Haushalte betroffen. Als Aufenthaltsort stand den Anwohnern das Feuerwehrhaus der FFW Ohrwege zur Verfügung. Die Sprengung wurde nach erfolgter Evakuierung um 14:50 Uhr erfolgreich durchgeführt. Der Evakuierungsbereich konnte anschließend sofort wieder freigegeben werden. (1378711)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Bad Zwischenahn
Telefon: +49(0)4403/927 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

