Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche im Gewerbegebiet Tweelbäke

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Gewerbegebiet Tweelbäke zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Gerhard-Stalling-Straße verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Sportvereins. Dort wurden mehrere Garagen aufgebrochen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Im nahen Umfeld drangen vermutlich dieselben Täter zudem in ein Vereinsheim ein. Mehrere Räume wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld sowie zwei Musikboxen.

Ebenfalls in der gleichen Nacht, zwischen 02:15 Uhr und 02:30 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Vereinsheim an der Tweelbäker Tredde. Aus dem Gebäude wurden eine Kassette mit Bargeld sowie mehrere Getränkedosen entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im beobachtet haben, sich unter der 0441-7904115 der Polizei Oldenburg zu melden.(1389272)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

