Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Rastede

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 20.11.2025, kam es im Ortskern von Rastede zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Die erste Tat in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf der Raade wurde mittags gegen 13:10 Uhr bekannt, als die Geschädigten nach Hause kamen und den männlichen Täter noch am Tatort überraschten. Dieser floh unvermittelt in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der männliche Täter mit einer Körpergröße von ca. 185cm, rundlichem Gesicht, dunkler Bekleidung und eine Umhänge- oder Bauchtasche. Die zweite Tat in der Anton-Günther-Straße wurde erst abends gegen 19:00 Uhr entdeckt. Als der Geschädigte von der Arbeit kam, fand er eine verwüstete Wohnung vor. In beiden Fällen sind Wohnungen in Mehrfamilienhäusern betroffen. Zum Stehlgut können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden, aber bei der zweiten Tat wurde mindestens eine Flasche Whiskey entwendet. Anwohner im Ortskern Rastede werden gebeten, etwaig vorhandene Videoüberwachungsaufnahmen zu sichten und für den gestrigen Donnerstag nach einer fremden Person Ausschau zu halten, auf die die oben genannte Täterbeschreibung passen könnte. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-115 entgegen (Az. 1390803 und 1390046).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell