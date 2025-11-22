Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Pressemeldung der PI Oldenburg vom 22.11.2025
Oldenburg (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 20.11.2025, 21:30 Uhr, bis Freitag, 21.11.2025, 05:55 Uhr, kam es im Uhlhornsweg im Stadtteil Bloherfelde zu einem Einbruch in ein Restaurant.
Ein bislang unbekannter Täter hebelte die hölzerne Eingangstür des Restaurants mit einem Werkzeug auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden mehrere Regale sowie Mitarbeiterspinde durchsucht. Entwendet wurde ein Portemonnaie mit Wechselgeld in Höhe von etwa 150,- Euro.
Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700,- Euro.
Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.(1391222)
